Yritysluettelo
Certarus
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Certarus Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Certarus:ssa vaihtelee CA$93.1K ja CA$132K per year välillä. Katso Certarus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$76.3K - $86.8K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Certarus avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Certarus?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Certarus in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$132,339. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Certarus Data-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$93,086.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Certarus ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Netflix
  • Intuit
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certarus/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.