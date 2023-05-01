Yrityshakemisto
Certa
Certa Palkat

Certa:n palkkaväli vaihtelee $17,488:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle alaosassa $144,720:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Certa. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $39.6K
Henkilöstöhallinto
$19.4K
Projektipäällikkö
$145K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$17.5K
UKK

Kõrgeima palgaga roll Certa on Projektipäällikkö at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $144,720. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Certa mediaan aastane kogukompensatsioon on $29,530.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Certa:lle

