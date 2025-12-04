Yritysluettelo
CERN
CERN Koneinsinööri Palkat

Koneinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Switzerland CERN:ssa vaihtelee CHF 54.3K ja CHF 77.1K per year välillä. Katso CERN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CERN?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä CERN in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 77,081. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CERN Koneinsinööri roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 54,292.

Muut resurssit

