CERN
CERN Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus CERN:ssa vaihtelee CHF 62.2K ja CHF 87K per year välillä. Katso CERN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$83.4K - $101K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$76.9K$83.4K$101K$107K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CERN?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä CERN on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 86,967. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CERN Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 62,226.

Muut resurssit

