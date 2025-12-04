Yritysluettelo
CERN
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Laitteistoinsinööri

  • Kaikki Laitteistoinsinööri -palkat

CERN Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Switzerland CERN:ssa vaihtelee CHF 74.9K ja CHF 106K per year välillä. Katso CERN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$105K - $125K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$92.6K$105K$125K$131K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Laitteistoinsinööri ilmoitustas yrityksessä CERN avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CERN?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Laitteistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä CERN in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 106,342. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CERN Laitteistoinsinööri roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 74,902.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CERN ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Pinterest
  • Google
  • LinkedIn
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.