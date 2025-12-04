Yritysluettelo
CERN
CERN Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Switzerland CERN:ssa vaihtelee CHF 33.2K ja CHF 46.2K per year välillä. Katso CERN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CERN?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä CERN in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 46,188. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CERN Hallinnollinen assistentti roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 33,161.

Muut resurssit

