CERN
CERN Palkat

CERN:n palkkaväli vaihtelee $47,822:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Toimistoassistentti :lle alaosassa $114,875:aan Laitteistoinsinööri :lle yläosassa.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $89.1K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tutkija

Datatieteilijä
Median $76.6K
Toimistoassistentti
$47.8K

Laitteistoinsinööri
$115K
Tietotekniikan asiantuntija
$92.2K
Konetekniikan insinööri
$83.3K
UKK

The highest paying role reported at CERN is Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

