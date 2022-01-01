Yrityshakemisto
Ceridian Palkat

Ceridian:n palkkaväli vaihtelee $52,260:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $279,390:aan Henkilöstöhallinto :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ceridian. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $92K
Asiakaspalvelu
$52.3K

Henkilöstöhallinto
$279K
Markkinointi
$137K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$106K
Tuotevastaava
$67.4K
Projektipäällikkö
$82.6K
Rekrytoija
$68.6K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$111K
Ratkaisuarkkitehti
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tekninen ohjelmajohtaja
$101K
Omistusoikeuden aikataulu

33.3%

VUOSI 1

33.3%

VUOSI 2

33.3%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

Ceridian:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 33.3% kertyvät 1st-VUOSI (33.30% vuosittain)

  • 33.3% kertyvät 2nd-VUOSI (33.30% vuosittain)

  • 33.3% kertyvät 3rd-VUOSI (33.30% vuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Ceridian:ssa on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $279,390. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Ceridian:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $92,000.

