Cerence
Cerence Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Belgium Cerence:ssa vaihtelee €84.2K ja €117K per year välillä. Katso Cerence:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$104K - $123K
Belgium
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$97.2K$104K$123K$135K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Cerence in Belgium on vuosittainen kokonaiskorvaus €117,285. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cerence Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Belgium ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €84,204.

