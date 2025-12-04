Yritysluettelo
Cerence
Cerence Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan Cerence:ssa vaihtelee NT$1.67M ja NT$2.28M per year välillä. Katso Cerence:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cerence?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Cerence in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,278,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cerence Ohjelmapäällikkö roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,669,407.

