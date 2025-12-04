Yritysluettelo
Cerebras Systems
Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Cerebras Systems:ssa vaihtelee $398K ja $557K per year välillä. Katso Cerebras Systems:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$432K - $523K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$398K$432K$523K$557K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Cerebras Systems-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Cerebras Systems in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $556,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cerebras Systems Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $398,400.

