Yrityshakemisto
Cerberus Capital Management
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Cerberus Capital Management Palkat

Cerberus Capital Management:n palkkaväli vaihtelee $78,400:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $342,465:aan Pääomasijoittaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cerberus Capital Management. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Kirjanpitäjä
$151K
Datatieteilijä
$164K
Henkilöstöhallinto
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Liikkeenjohdon konsultti
$250K
Rekrytoija
$78.4K
Ohjelmistoinsinööri
$265K
Pääomasijoittaja
$342K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Cerberus Capital Management:ssa on Pääomasijoittaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $342,465. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cerberus Capital Management:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $164,175.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Cerberus Capital Management:lle

Liittyvät yritykset

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit