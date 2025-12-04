Yritysluettelo
Ceragon Networks
Ceragon Networks Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Katso Ceragon Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$29.7K - $34.5K
Romania
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$26.2K$29.7K$34.5K$38K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ceragon Networks in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 167,106. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ceragon Networks Ohjelmistosuunnittelija roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 115,149.

