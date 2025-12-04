Yritysluettelo
Ceragon Networks
Ceragon Networks Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel Ceragon Networks:ssa vaihtelee ₪333K ja ₪463K per year välillä. Katso Ceragon Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$106K - $125K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$98.9K$106K$125K$138K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ceragon Networks?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Ceragon Networks in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪463,362. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ceragon Networks Projektipäällikkö roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪332,670.

Muut resurssit

