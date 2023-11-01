Yrityshakemisto
Ceragon Networks
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Ceragon Networks Palkat

Ceragon Networks:n palkkaväli vaihtelee $54,380:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $115,407:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ceragon Networks. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Sähkötekniikan insinööri
$108K
Laitteistoinsinööri
$109K
Projektipäällikkö
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ohjelmistoinsinööri
$54.4K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Ceragon Networks:ssa on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $115,407. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Ceragon Networks:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $108,886.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Ceragon Networks:lle

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit