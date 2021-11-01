Yrityshakemisto
Cepheid
Cepheid Palkat

Cepheid:n palkkaväli vaihtelee $68,340:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $196,015:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cepheid. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Konetekniikan insinööri
Median $140K
Ohjelmistoinsinööri
Median $144K
Kirjanpitäjä
$147K

Biomediciinan insinööri
$194K
Kemian insinööri
$131K

Prosessi-insinööri

Asiakaspalvelu
$68.3K
Datatieteilijä
$151K
Talousanalyytikko
$147K
Laitteistoinsinööri
$171K
Markkinointitoiminnot
$112K
Tuotevastaava
$163K
Ohjelmajohtaja
$196K
Projektipäällikkö
$168K
Tuoton hallinta
$181K
Tekninen ohjelmajohtaja
$171K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Cepheid:ssa on Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $196,015. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cepheid:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $150,750.

Muut resurssit