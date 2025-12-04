Yritysluettelo
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Liiketoiminnan kehittäminen Palkat

Liiketoiminnan kehittäminen keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Centrum Housing Finance:ssa vaihtelee ₹377K ja ₹548K per year välillä. Katso Centrum Housing Finance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$4.9K - $5.6K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Centrum Housing Finance?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminnan kehittäminen roolille yrityksessä Centrum Housing Finance in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹547,769. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centrum Housing Finance Liiketoiminnan kehittäminen roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹377,454.

Muut resurssit

