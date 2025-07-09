Yrityshakemisto
Centrica
Centrica Palkat

Centrica:n palkkaväli vaihtelee $38,420:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $117,761:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Centrica. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $103K
Toimistoassistentti
$38.7K
Asiakaspalvelu
$38.4K

Sähkötekniikan insinööri
$66.8K
Tuotevastaava
$118K
Korkeimmin palkattu rooli Centrica:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $117,761. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Centrica:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $66,842.

