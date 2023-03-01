Yrityshakemisto
Centric Software
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Centric Software Palkat

Centric Software:n palkkaväli vaihtelee $101,570:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $255,000:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Centric Software. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Tuotesuunnittelija
Median $150K
Ohjelmistoinsinööri
Median $123K
Tietotekniikan asiantuntija
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Tuotevastaava
$159K
Myynti
$174K
Ratkaisuarkkitehti
$255K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Centric Software:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $255,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Centric Software:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $154,600.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Centric Software:lle

Liittyvät yritykset

  • Pinterest
  • Lyft
  • Snap
  • Facebook
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit