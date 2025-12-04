Yritysluettelo
Centre for Development of Telematics
Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Centre for Development of Telematics:ssa vaihtelee ₹3.48M ja ₹4.87M per year välillä. Katso Centre for Development of Telematics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$42.9K - $51.9K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Centre for Development of Telematics?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Centre for Development of Telematics in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,868,539. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centre for Development of Telematics Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,483,523.

Muut resurssit

