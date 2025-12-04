Yritysluettelo
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Centre for Development of Advanced Computing:ssa vaihtelee ₹694K ja ₹951K per year välillä. Katso Centre for Development of Advanced Computing:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$8.5K - $10.1K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Centre for Development of Advanced Computing in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹950,704. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centre for Development of Advanced Computing Tuotesuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹694,427.

Muut resurssit

