CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CentralSquare Technologies:ssa vaihtelee $147K ja $206K per year välillä. Katso CentralSquare Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$159K - $185K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$147K$159K$185K$206K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CentralSquare Technologies?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä CentralSquare Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $205,870. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CentralSquare Technologies Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,050.

