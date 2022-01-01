CentralSquare Technologies Palkat

Yrityshakemisto
CentralSquare Technologies:n palkkaväli vaihtelee $50,388:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tekninen kirjoittaja :lle alaosassa $172,135:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CentralSquare Technologies. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $90.2K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Asiakasmenestys
$99.5K
Datatieteilijä
$102K

Tuoton hallinta
$111K
Tietoturva-analyytikko
$96.5K
Ratkaisuarkkitehti
$172K
Tekninen kirjoittaja
$50.4K
UKK

Il ruolo più pagato segnalato in CentralSquare Technologies è Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $172,135. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in CentralSquare Technologies è di $99,495.

