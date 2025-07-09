Yritysluettelo
Centific
Centific Palkat

Centific:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $287,430 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Centific. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $70K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $95K
Asiakaspalvelu
$68.6K

Henkilöstöhallinto
$50.3K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$68.6K
Ohjelmapäällikkö
$287K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$80.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Centific on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $287,430. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centific ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,000.

