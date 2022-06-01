Yritysluettelo
Centers for Disease Control and Prevention Palkat

Centers for Disease Control and Prevention:n palkka vaihtelee $111,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $195,975 UX-tutkija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Centers for Disease Control and Prevention. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Data-asiantuntija
Median $111K

Terveysinformatiikka

Economist
Median $140K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$133K

Projektipäällikkö
$149K
UX-tutkija
$196K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Centers for Disease Control and Prevention on UX-tutkija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $195,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centers for Disease Control and Prevention ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

