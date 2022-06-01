Yritysluettelo
Centerfield
Centerfield Palkat

Centerfield:n palkka vaihtelee $58,531 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $248,750 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Centerfield. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Data-asiantuntija
$122K
Markkinointi
$249K
Tuotesuunnittelija
$58.5K

Myynti
$151K
Ohjelmistoinsinööri
$101K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Centerfield on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $248,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centerfield ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,605.

