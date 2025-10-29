Yritysluettelo
Center for Internet Security
Center for Internet Security Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Center for Internet Security:ssa on yhteensä $95K per year. Katso Center for Internet Security:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Center for Internet Security
Senior Software Quality Assurance Engineer
Bessemer, MI
Yhteensä vuodessa
$95K
Taso
L5
Peruspalkka
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Center for Internet Security?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Center for Internet Security in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $107,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Center for Internet Security Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $95,000.

