Centene Palkat

Centene:n palkka vaihtelee $42,785 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $193,463 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Centene. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Koneoppimissinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuaari
Median $110K

Data-asiantuntija
Median $99.1K
Data-analyytikko
Median $79K
Projektipäällikkö
Median $81K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $116K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $130K
Tuotesuunnittelija
Median $140K
Tuotepäällikkö
Median $120K
Kirjanpitäjä
$78.4K
Hallinnollinen assistentti
$42.8K
Liiketoimintakehitys
$97.3K
Data-tieteen päällikkö
$193K
Talousanalyytikko
$66.3K
Henkilöstöhallinto
$158K
Markkinointi
$191K
Ohjelmapäällikkö
$147K
Rekrytoija
$151K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$118K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $180K
Ratkaisuarkkitehti
$145K

Data-arkkitehti

UX-tutkija
$98K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Centene on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $193,463. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Centene ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,203.

Muut resurssit