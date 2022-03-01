Yritysluettelo
Celigo
Celigo Palkat

Celigo:n palkka vaihtelee $22,783 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $207,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $29.5K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $207K
Liiketoimintakehitys
$73.6K

Asiakasmenestys
$98.3K
Liikkeenjohdon konsultti
$122K
Markkinointi
$201K
Markkinointioperaatiot
$22.8K
Tuotesuunnittelija
$62.1K
Ratkaisuarkkitehti
$59.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$98K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Celigo on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $207,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Celigo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,815.

