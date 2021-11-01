Yritysluettelo
Cedar
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Cedar Palkat

Cedar:n palkka vaihtelee $121,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $235,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cedar. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $235K
Data-asiantuntija
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tuotepäällikkö
Median $121K
Rekrytoija
Median $145K
Henkilöstöhallinto
$149K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$158K
Ratkaisuarkkitehti
Median $229K
UX-tutkija
$124K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cedar on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $235,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cedar ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cedar ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit