Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Palkat

Castleton Commodities International:n palkka vaihtelee $55,275 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $177,131 Talousanalyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Castleton Commodities International. Viimeksi päivitetty: 10/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $120K
Hallinnollinen assistentti
$55.3K
Data-asiantuntija
$124K

Talousanalyytikko
$177K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Castleton Commodities International on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $177,131. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Castleton Commodities International ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,188.

