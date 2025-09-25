Yritysluettelo
Carousell
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Carousell Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Singapore Carousell:ssa on yhteensä SGD 112K per year. Katso Carousell:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 112K
Taso
L4
Peruspalkka
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Carousell?

SGD 210K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Carousell in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 198,312. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Carousell Ohjelmistoinsinööri roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 119,973.

Muut resurssit