CarGurus
CarGurus Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Tekninen ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CarGurus:ssa vaihtelee $147K ja $201K per year välillä. Katso CarGurus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$159K - $189K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$147K$159K$189K$201K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CarGurus-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä CarGurus in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $201,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CarGurus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,000.

