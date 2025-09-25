Yritysluettelo
CarGurus
Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CarGurus:ssa vaihtelee $127K ja $181K per year välillä. Katso CarGurus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$144K - $171K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$127K$144K$171K$181K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CarGurus-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Henkilöstöhallinto at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $180,550. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Henkilöstöhallinto role in United States is $127,170.

