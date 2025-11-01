Yritysluettelo
Captain Fresh
Captain Fresh Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Captain Fresh:ssa on yhteensä ₹1.23M per year. Katso Captain Fresh:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Captain Fresh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.23M
Taso
-
Peruspalkka
₹1.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Captain Fresh?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Captain Fresh in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,085,770. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Captain Fresh Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,232,985.

