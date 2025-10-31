Yritysluettelo
Capita
Capita Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in United Kingdom Capita:ssa on yhteensä £92.8K per year. Katso Capita:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£92.8K
Taso
-
Peruspalkka
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Capita in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £101,949. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Capita Ratkaisuarkkitehti roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £92,846.

