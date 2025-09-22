Yritysluettelo
Canoo
Canoo
  • Palkat
  • Tuotepäällikkö

  • Kaikki Tuotepäällikkö -palkat

Canoo Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Canoo:ssa vaihtelee $139K ja $202K per year välillä. Katso Canoo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$158K - $184K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$139K$158K$184K$202K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Canoo-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Canoo in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $202,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Canoo Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $139,400.

Muut resurssit