Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Canoo:ssa vaihtelee $139K ja $202K per year välillä. Katso Canoo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Canoo-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)