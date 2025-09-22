Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Canoo:ssa vaihtelee $75.6K ja $104K per year välillä. Katso Canoo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$81.9K - $97.2K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Canoo-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Canoo in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $103,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Canoo Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $75,600.

