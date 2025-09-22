Yritysluettelo
Canadian National Railway
Canadian National Railway Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Canada Canadian National Railway:ssa on yhteensä CA$137K per year. Katso Canadian National Railway:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$137K
Taso
L7
Peruspalkka
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$15.7K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Canadian National Railway?

CA$226K

Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Canadian National Railway in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$141,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Canadian National Railway Data-asiantuntija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$136,975.

