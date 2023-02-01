Yrityshakemisto
Cambridge Associates
Cambridge Associates Palkat

Cambridge Associates:n palkkaväli vaihtelee $62,088:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $201,070:aan Liiketoiminta-analyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cambridge Associates. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$201K
Dataanalyytikko
$80.4K
Datatieteilijä
$134K

Talousanalyytikko
$62.1K
Ohjelmistoinsinööri
$86.8K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Cambridge Associates:ssa on Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $201,070. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cambridge Associates:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $86,832.

