Cambia Health Solutions Palkat

Cambia Health Solutions:n palkka vaihtelee $74,157 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $274,365 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cambia Health Solutions. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $112K
Kirjanpitäjä
$137K
Aktuaari
$137K

Liiketoiminta-analyytikko
$74.2K
Data-analyytikko
$83.6K
Tuotepäällikkö
$122K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$274K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cambia Health Solutions on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $274,365. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cambia Health Solutions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,385.

