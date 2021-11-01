Yrityshakemisto
Calix
Calix Palkat

Calix:n palkkaväli vaihtelee $75,891:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $271,460:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Calix. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $75.9K
Toimitusjohtajan avustaja
$78.8K
Tietotekniikan asiantuntija
$192K

Tuotesuunnittelija
$186K
Tuotevastaava
$122K
Myyntitekniikan asiantuntija
$121K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$271K
Ratkaisuarkkitehti
$176K
Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Calix ialah Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $271,460. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Calix ialah $149,138.

Muut resurssit