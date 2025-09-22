Yritysluettelo
Calendly
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

Calendly UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Calendly:ssa vaihtelee $180K ja $246K per year välillä. Katso Calendly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$195K - $231K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$180K$195K$231K$246K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää UX-tutkija ilmoitustas yrityksessä Calendly avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Calendly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut UX-tutkija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Calendly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $245,985. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Calendly UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $179,676.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Calendly ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit