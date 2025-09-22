Yritysluettelo
Calendly
Calendly Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Calendly:ssa on yhteensä $202K per year. Katso Calendly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$202K
Taso
-
Peruspalkka
$202K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
11 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Calendly?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Calendly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Muut resurssit