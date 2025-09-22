Yritysluettelo
Calendly
Calendly Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Calendly:ssa on yhteensä $175K per year. Katso Calendly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$175K
Taso
L3
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Calendly?

$160K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Calendly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Calendly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $217,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Calendly Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,210.

