Calendly
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

Calendly Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States Calendly:ssa on yhteensä $193K per year. Katso Calendly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Calendly
Product Designer
hidden
Yhteensä vuodessa
$193K
Taso
hidden
Peruspalkka
$176K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Calendly?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Calendly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Calendly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $255,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Calendly Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,000.

Muut resurssit