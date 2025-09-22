Yritysluettelo
Calendly Markkinointioperaatiot Palkat

Markkinointioperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Calendly:ssa vaihtelee $104K ja $151K per year välillä. Katso Calendly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$118K - $137K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$104K$118K$137K$151K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Calendly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



