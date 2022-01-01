Yritysluettelo
ByteDance
ByteDance Palkat

ByteDance:n palkka vaihtelee $16,519 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $1,207,230 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ByteDance. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-kehittäjä

Mobiiliohjelmistokehittäjä

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Turvallisuusohjelmistokehittäjä

Sivuston luotettavuusinsinööri

Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä

Kehittäjäevankelista

Tutkija

Tuotepäällikkö
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Markkinointi
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Tuotemarkkinoinnin päällikkö

Datatieteilijä
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Tuotesuunnittelija
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-suunnittelija

UI-suunnittelija

Myynti
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Asiakasvastaava

Asiakaspäällikkö

Rekrytoija
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Kandidaatinhankija

Johdon rekrytoija

Tekninen rekrytoija

Ohjelmapäällikkö
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Ohjelmistokehityspäällikkö
3-1 $584K
3-2 $794K
Tekninen ohjelmapäällikkö
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Henkilöstöhallinto
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Kyberturvallisuusanalyytikko
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Liiketoiminta-analyytikko
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Data-analyytikko
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektipäällikkö
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
2-1 $167K
2-2 $208K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $235K
Liiketoiminnan kehittäminen
Median $165K
Luottamus ja turvallisuus
Median $118K
UX-tutkija
2-2 $237K
3-1 $296K
Datatieteen päällikkö
Median $409K
Kumppanuuspäällikkö
Median $205K
Talousanalyytikko
Median $150K
Laitteistoinsinööri
Median $350K
Lakiasiat
Median $127K

Lakimies

Liikkeenjohdon konsultti
Median $200K
Markkinointioperaatiot
Median $89.9K
Tietoteknologi (IT)
Median $74.1K
Tuottooperaatiot
Median $120K
Ratkaisuarkkitehti
Median $278K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Kirjanpitäjä
$16.5K

Tekninen kirjanpitäjä

Hallinnollinen assistentti
$49.8K
Esikuntapäällikkö
$247K
Tekstinkirjoittaja
$63.3K
Yrityskehitys
$233K
Asiakaspalvelu
$50.5K
Asiakasmenestys
$73.8K
Graafinen suunnittelija
$48.3K
Koneinsinööri
$286K
Optiikkainsinööri
$387K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$385K
Sääntelyasiat
$108K
Myynti-insinööri
$65.3K
Tekninen kirjoittaja
$129K
Kokonaispalkkiot
$304K
Pääomasijoittaja
$91.9K
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (7.50% neljännesvuosittain)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

35%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 35% ansaitsee 4th-V (35.00% vuosittain)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

12 month cliff and vests quarterly.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ByteDance on Ohjelmistosuunnittelija at the 4-1 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $1,207,230. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ByteDance ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $209,525.

