ByteDance Palkat

ByteDance:n palkka vaihtelee $16,519 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $1,207,230 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ByteDance. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025
20%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
30%
V 4
ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
30% ansaitsee 4th-V (7.50% neljännesvuosittain)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
35%
V 4
ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
35% ansaitsee 4th-V (35.00% vuosittain)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ByteDance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
12 month cliff and vests quarterly.
