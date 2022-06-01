Bynder Palkat

Yritysluettelo
Bynder:n palkka vaihtelee $56,013 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $158,308 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Bynder. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $70.7K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $56K
Data-asiantuntija
$72K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$64.7K
Markkinointi
$66.9K
Tuotepäällikkö
$158K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$130K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Bynder on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $158,308. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bynder ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,728.

