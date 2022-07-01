Yritysluettelo
Bybit
Bybit Palkat

Bybit:n palkka vaihtelee $29,850 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $131,829 Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Bybit. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
Median $118K
Liiketoiminta-analyytikko
$132K

Markkinointi
$73.9K
Koneinsinööri
$50.2K
Tuotesuunnittelija
$111K
Tuotepäällikkö
$67.9K
Myynti
$29.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Bybit on Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $131,829. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bybit ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,900.

